県立高校の統合を伴う県教委の高校再編整備計画について、県高校教職員組合は「小規模校の意義を尊重すべき」などと指摘する見解を示しました。子どもの数の減少に伴う高校再編で、県教委は7つの市にある県立高校14校を2033年度までに7校に再編統合する後期計画の素案を1日に公表しました。また岩国高校坂上分校など3つの分校は、生徒募集の停止を検討します。計画を受け県高教組などが記者会見を開き、高校の再編統合は子どもの減