※10月17日、東証グロース市場に上場予定のユーソナー [東証Ｇ]は7日、公開価格を発表した。 ●ユーソナー 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：10月17日 事業内容：データベース＆マーケティング支援業務 公開価格：2000円 仮条件：1910円～2000円 想定発行価格：1910円 上場時発行済み株式数：868万7000株 公募(自己株処