◇MLB ブリュワーズ7-3カブス(日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド)カブスの今永昇太投手が悔しさまじりに「試合を台無しにしてしまった」と登板を振り返りました。ブリュワーズと地区シリーズの第2戦。初回に鈴木誠也選手の3ランで先制するも、今永投手が直後に3ランを被弾。3回にも一発を浴び、2回2/3を投げ、5安打、2本塁打、3奪三振、4失点で試合を作れず、降板しました。試合後、インタビューに応じた今永投手は今