【レイム（イスラエル南部）＝金子靖志】イスラム主義組織ハマスが越境攻撃を仕掛け、パレスチナ自治区ガザでイスラエルとハマスの戦闘が始まってから７日で２年となった。イスラエル各地で行われた追悼式では遺族らが犠牲者を悼み、人質の家族は解放を訴えた。２０２３年１０月７日早朝、ガザからわずか５キロ・メートルにあるレイムで開かれた野外音楽祭の会場がハマスの奇襲を受け、３８３人が殺害された。会場の跡地には７