大阪プロレス株式会社は７日、「株式会社上町建物管理Ｐｒｅｓｅｎｔｓ大阪プロレス年末の祭典『エクスカリバー２０２５』」（１２月７日、吹田市・大和大学アリーナ）に向けての会見を大阪市内で行った。同団体が保有する４つのベルトを争うもので、この日発表された対戦カードは以下の通り。▽大阪名物世界一選手権試合〈世界一〉えべっさんＶＳ〈挑戦者〉タコヤキーダー▽大阪ライトヘビー級選手権試合〈王者〉大