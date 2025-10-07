【モデルプレス＝2025/10/07】札幌・すすきの「P＆J」に勤務する、紬むぎ。夜職を始めて生活が不規則になったことで、ニキビや体型に悩むようになった。そこから現在の輝かしい姿になるまでに研究を重ねた美容法に迫る。【インタビュー全2回の2回目】【写真】すすきの美人キャバ嬢、美デコルテ輝くドレス姿◆紬むぎ、休みは温泉でリフレッシュ― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか