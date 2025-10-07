ドライでキレもしっかりありながらライムの素材本来のおいしさを楽しめる「GINONライム」。フードアナリスト・中山秀明さんが、定番の「GINONレモン」「GINONグレープフルーツ」と比較しながら、その個性や食事との相性を解き明かします。 アサヒGINONライムアルコール成分：7％原材料：ジン（国内製造）、ライム果汁／炭酸、酸味料、香料 柑橘の果皮を漬け込んで蒸溜し、香味づけられたジンを使用。柑橘の風味がゆっく