今季も引き続き注目が集まりそうなブラウン。【しまむら】からは、バルーンシルエットを取り入れた、トレンド感も秋らしさも一気に高まる「ブラウンブルゾン」が発売中。プチプラとは思えない高見えブルゾンは、FTNアイコン@hiro77andさんも愛用中。今すぐマネしたい秋へのシフトコーデや最旬大人フェミニンコーデ、上品で洗練されたお仕事コーデなど、さまざまな着回し術もぜひ参考にして。 今買うなら