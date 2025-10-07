グラビア界のレジェンドで、タレント・女優の磯山さやか（41）が22日に発売するデビュー25周年写真集のタイトルが「余韻」（講談社）に決定した。写真集の公式Xがこのほど更新され、発表された。 【写真】41歳、今が全盛期！岩場で“マシュマロ”弾けるショットにキュン 同写真集はオーストラリア・ケアンズで撮影。笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、