日本代表は７日、千葉県内で親善試合・パラグアイ戦（１０日・パナスタ）に向けた練習を行った。９月の米国戦では先発出場も無得点に終わったＦＷ小川航基（ＮＥＣ）が合流し、室内で調整。「１回１回の代表活動がラストチャンスという思いで。今回にかける思いは人一倍強い気持ちでいる」と語気を強めた。今回の親善試合では、パラグアイ、ブラジル（１４日・味スタ）と対戦する。強豪・世界ランク６位のブラジルとの対戦には