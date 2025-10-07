10月6日から、ふるさと納税の返礼品にも。愛知県田原市の「フィンガーライム」に世界が注目しています。 【写真を見る】世界が注目! “森のキャビア” フィンガーライムの魅力 爽やかな酸味&プチプチ食感 愛知･田原市のふるさと納税の返礼品にも 世界中の人が訪れる大阪・関西万博。ここで、ことし6月にある世界大会が… 世界的なヒット商品を、地方から発掘しようという「にっぽんの宝物 WORLDグランプリ」の