SNSで知り合った投資会社の従業員を名乗る相手からウソの投資話を持ちかけられ、福岡県太宰府市の男性が1850万円をだまし取られました。警察によりますと、ことし8月、太宰府市の62歳の男性がSNS上の投資に関する広告をクリックしたところ、投資会社の女性従業員を名乗るアカウントから「50万円を用意するので体験しませんか」と株式投資を勧めるメッセージが届きました。男性は、指示されたアプリ上で株式投資をしたところ