来春のセンバツ出場の重要参考資料となる秋季東海地区高校野球大会（１８日開幕、愛知）の組み合わせ抽選会が７日、名古屋市内で行われた。静岡県２位で出場する掛川西は、初戦（１８日）で東邦（愛知３位）と対戦する。掛川西の大石卓哉監督は「東邦は攻守とも、緻密で洗練されている印象。本校も粘り強い戦いができればと思っています。新チーム結成以来、東海大会優勝を目標にやってきました。一戦必勝で自分たちの力を出