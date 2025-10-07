世界反ファシズム戦争ハイラル記念園。（資料写真、フルンボイル＝新華社配信）【新華社フフホト10月7日】中国内モンゴル自治区フルンボイル市に残る旧日本軍の軍事施設「海拉爾（ハイラル）要塞（ようさい）」の遺跡が、旧日本軍の罪状を示す動かぬ証拠として再び注目を集めている。日本の関東軍は1934〜37年、ソ連への進攻に備えた内陸の防御拠点として、ハイラル市街地の周囲に要塞を築いた。そのうち北山陣地は最も保存状