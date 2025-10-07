劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）の興収情報が30日、発表された。公開18日間で観客動員数296万人、興行収入45億円を突破した（興行通信社調べ）。大ヒットを受け、話題のオープニング映像が公開された。【動画】中毒性ある！彼女感あふれるレゼ公開された『チェンソーマン』OP映像公開当初から早くも「中毒性ヤバい」「何回でも観たい」「神すぎて鳥肌！」「踊るポチタ可愛い」とSNSでも大きな話題を呼んでい