イスラエルがガザに対して空前の規模で攻撃をしかけるきっかけとなった、ハマスによる越境攻撃から丸2年が経った。ガザを封鎖するイスラエルは外国メディアのガザ入りを厳しく制限していて、日本人記者たちも現地から状況を伝えられていない。その中で、現地で医療支援を行ってきた国境なき医師団の日本人スタッフたちは、日本語でガザの現況を語れる数少ない人たちだ。今月3日、「2年」の節目を前に、スタッフ2人が会見で語った。