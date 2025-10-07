5日（現地時間）に行われたセビージャ戦に1-4で敗れ、バルセロナは今シーズンのラ・リーガでの初黒星を喫し、首位の座もレアル・マドリードに明け渡した。試合後の記者会見でハンジ・フリック監督は、「今後も全てのタイトル獲得に向けて戦う。それこそがこのチームの目指しているものだ。我々は素晴らしいチーム。選手達は今回の結果に対応するだろう。我々は元の場所に戻ってくる」と語り、代表ウィーク明けからの巻き返しを誓っ