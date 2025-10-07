準大手ゼネコンの前田建設工業を擁するインフロニア・ホールディングスは今年9月、三井住友建設をTOB（株式公開買い付け）により子会社化した。建設業界のM＆Aは業界特有の複雑さから、1＋1=2にならないとも言われる。課題を抱える三井住友建設をなぜ買収したのか。また、「脱請負」を経営戦略に掲げるインフロアニアが描く未来の“ゼネコン業界”の姿とは。岐部一誠社長にその狙いを深く聞いた。【タイムテーブル】00:00 イントロ