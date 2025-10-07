日本サッカー協会（ＪＦＡ）は７日、影山雅永技術委員長（５８）との契約を解除したと発表した。ＪＦＡによると、影山氏は搭乗していた航空機内で児童ポルノを閲覧し、到着したフランスの空港で拘束され、その後に有罪判決を受けたという。会見した湯川和之専務理事は「（影山氏は）まだ帰国はしておりません。フランスの方にいると聞いています。後任については今のところ決定等は当然していない。ただ活動（に関して）は、代