吉本新喜劇の内場勝則（65）、未知やすえ（62）夫妻が7日、大阪市内で映画「ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜」（24日公開）の特別試写会でのトークイベントに出演した。夫婦の離婚を巡るバトルを描いたブラックコメディー。新喜劇という同じ舞台に立つ内場・未知夫妻が手を取り合って登壇。「大黒柱の未知です」と言う未知。「レアな状態。写すなら、今ですよ」と内場は報道陣にアピールした。別々に試写した2人。内場は「人ごと