ヨーグルト1つの平均価格は160円と、ヨーグルトの価格が上昇しています。ヨーグルトの単価上昇の背景には何があるのでしょうか。【写真を見る】国内で200頭のみ 希少な“牛”のヨーグルト機能性・ご褒美系 新食感ヨーグルトも続々登場出水麻衣キャスター:近年、ヨーグルトの価格が上昇しています。価格アップの背景には主にコストの上昇が挙げられますが、他にも『機能性ヨーグルト』や『ご褒美系ヨーグルト』など、種類が増