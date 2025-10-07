世界最高峰の山、エベレストが見える標高4900メートルのキャンプ地で数百人の登山者らが孤立している。大雪による積雪が原因で、当局が救助活動に向けた作業を始めているが、足止め状態の約200人とは連絡が取れているという。エベレストのキャンプ地で登山者らが孤立標高8,848メートルある世界最高峰の山、エベレストが見えるキャンプ地で数百人の登山者らが大雪によって動けなくなる事態が起きている。現場は中国のチベット自治区