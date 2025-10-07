【モデルプレス＝2025/10/07】女優・アーティストののんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（毎週月曜よる8時〜／全8話）の第2話が、10月6日より配信スタートした。＜※ネタバレあり＞【写真】森愁斗、実兄からキスされる瞬間◆龍也（森愁斗）が仕組んだ罠とは母・桂子（奥貫薫）を亡くした飛鳥（のん）は、不動産屋から立ち退きを迫られ、仕事でもリストラ同然の扱いを受けるなど窮地に立たされる