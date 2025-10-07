【モデルプレス＝2025/10/07】なにわ男子の長尾謙杜と女優の山田杏奈が7日、都内で行われたW主演を務める映画『恋に至る病』（10月24日公開）完成披露舞台挨拶＆試写会に、前田敦子、石原慎也（Saucy Dog）、廣木隆一監督とともに登壇。3年ぶりとなる共演について語った。【写真】山田杏奈、美背中大胆披露◆長尾謙杜、山田杏奈を“姉さん”呼び2022年に配信された映画『HOMESTAY』以来、3年ぶりの共演となった2人。長尾は、山田と