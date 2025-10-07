メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の豊橋総合動植物公園で、8月に生まれたライオンの赤ちゃんがお披露目されました。 豊橋総合動植物公園では8月に、オスのライオン「アース」とメスのライオン「シルク」との間に、3頭の赤ちゃんが生まれました。 2頭はオス、1頭はメスです。3頭は順調に成長していて、生まれたときは200グラムほどだった体重が5キロほどになっているということです。 お母さんの「シルク」を