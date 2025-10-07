9月6日、元プッチモニのメンバーがInstagramに投稿した“激変ショット”が反響を呼んでいる。その人物とは、現在は女優として活動する小川麻琴（37）だ。小川といえば2001年、モーニング娘。に5期メンバーとして加入。2002年に同グループから派生したユニット・プッチモニに加入し、2009年まで所属していた。この日、小川は《赤髪がなかなか好評で嬉しい》と綴り、鮮やかな赤髪姿の写真を2枚投稿。さらに《でも、赤ってすぐ色抜け