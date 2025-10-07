『サラバ、さらんへ、サラバ』本作は、26分の短編映画です。各国の映画祭に多数選出され、韓国・第13回ディアスポラ映画祭では観客賞を受賞。高い評価のもと、短編ながら異例の単独劇場公開に至り、東京・新宿バルト9にて上映中、10/10（金）より東京・シモキタ-エキマエ-シネマ『K2』（英語字幕版上映）、愛知・センチュリーシネマ ほか全国順次公開の予定となっています。＜劇場一覧＞https://sarabasaranghaesaraba.com/#theate