７日午前８時５分頃、秋田県五城目（ごじょうめ）町大川谷地中で、農業男性（２７）が自宅から外に出たところ、庭にいたクマ（体長約１メートル）に右肘をひっかかれ、尻をかまれた。命に別条はないという。五城目署の発表によると、同日夕にも、男性宅近くの空き家の敷地に再びクマが現れた。クマが建物とブロック塀の間に入り込んだため、県警や猟友会などが逃げ出さないよう入り口を板で塞ぐなどして対応している。男性を襲