約65万人に影響した東急田園都市線の衝突・脱線事故。回送電車に衝突した上り電車側に、本来は出るはずの停止信号が出ていなかったことがわかりました。駅の信号システムの設定ミスでした。■東急電鉄が会見衝突・脱線の状況は事故発生から丸一日以上がたった頃、ようやく…。記者（7日午前0時過ぎ）「運転が再開したとみられます、多くの利用客も確認できます」約65万人の足に影響が出ました。東急電鉄福田誠一社長「大変多く