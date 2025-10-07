阪神のジェレミー・ビーズリー投手（２９）とグラント・ハートウィグ投手（２７）が７日、ＣＳの戦力構想から外れたため帰国した。ビーズリーは今季８試合で１勝３敗、防御率４・６０に終わり、このまま退団の見込み。ハートウィグは７月中旬に加入したが、９月に左脇腹を傷めて、リハビリ中だった。１６試合で２勝０敗５ホールド、防御率３・６５の成績を残したが、来季の残留は微妙な状況となっている。ビーズリーは「タイガ