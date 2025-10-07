重慶動物園では中秋節（旧暦8月15日）を迎えた10月6日、飼育員たちがジャイアントパンダが好む新鮮なタケノコやリンゴ、バナナ、ブドウ、カボチャなど10種類以上の野菜やフルーツを使って、特製の月餅とフルーツの盛り合わせを準備し、ジャイアントパンダにも中秋節を楽しんでもらっていた。（提供/人民網日本語版・編集/TG）「好奇（ハオチー、写真左）」と「奇穎」「奇穎」中秋節の特製メニューを運ぶ飼育員たち