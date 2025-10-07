グラビアアイドルでタレントの丸山りささんが『週刊SPA!』10月7日号の人気企画「グラビアン魂」に登場しました。「ミスFLASH2025」＆「ミスEXMAX」グランプリという注目の新星です。【写真】つるん陶器肌の丸山りささん誌面では「賢い人ほどエロい」と語られるエロチシズムに焦点を当て、幼少期には“天才少女”と呼ばれたという丸山さんの知性と大胆な魅力が掛け合わされたカットが展開。才気あふれるセクシーカットを披露してい