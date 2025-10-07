サンリオキャラクター“クロミ”の20周年を記念した「クロミ 20周年おめでとうフェア」が、10月9日（木）〜11月5日（水）の期間、東京・池袋にある東武百貨店 池袋店で開催される。【写真】おめかし姿のクロミがかわいい！限定グッズ一覧■古家野雄紀氏とのコラボも今回開催される「クロミ 20周年おめでとうフェア」は、東武百貨店 池袋店の各階でクロミモチーフのグッズやスイーツが展開される期間限定のフェア。期間中は