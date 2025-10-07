福岡県警筑後署は7日、筑後市西牟田の路上で5日午後6時ごろ、通行中の小学生男児が水色の軽自動車に乗った見知らぬ2人組の男から「おいしいものがあるよ。おいで、おいで。車の中に乗っていいよ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男はいずれも60から70歳くらいで1人は色不明の帽子を着用していた。