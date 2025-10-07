自民党の高市総裁ら新執行部との会談を終え、記者団の取材に応じる公明党の斉藤代表＝7日午後、国会自民党の高市早苗総裁と公明党の斉藤鉄夫代表は7日、国会内で連立協議を実施した。靖国神社参拝を含む歴史認識問題と、外国人政策ではおおむね認識が一致したが、「政治とカネ」問題を受けた政治改革では隔たりが残った。引き続き協議する。会談には、自民の鈴木俊一、公明の西田実仁両幹事長が同席した。会談では、公明から（