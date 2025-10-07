9月18日午前1時半ごろ、茨城・土浦市の住宅街で目撃されたのは、忍び足で民家の敷地に侵入する人物。その直後、自転車を盗んでいく姿が記録されていました。住人は「怖かった。気持ち悪い」と話します。センサーライトが反応し、光に照らされた人物。一瞬、防犯カメラの方を見たものの、歩みを止めることなく庭の奥へ。2分後、別のライトが光ると怪しく動く影が。そして、堂々と自転車を押して歩く姿が映っていました。住人により