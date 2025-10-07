日本サッカー協会は７日、影山雅永技術委員長（５８）の契約を解除することを発表し、都内で緊急会見を開いた。会見した湯川和之専務理事は「パリ行きの機内で児童ポルノを閲覧した疑いでパリ到着の空港で拘束され、その後、有罪判決を受けた」と説明。続けて「ＪＦＡとしては大変遺憾なことだと考えておりますし、ご心配、お騒がせしていることについて、まずは深くお詫び申し上げます」と謝罪した。経緯は３日、Ｕ−２０の