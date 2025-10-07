新潟市中央区の県民会館で美術団体・二科会による美術展が開かれています。作家の自由な発想を尊重するこの美術展では、会員の作品のほか一般公募で集まった作品合わせて約70点が展示されています。新潟二科賞に選ばれたのは、柳澤弥代恵さんの『花手水』。激しい色彩ながら、花を美しく、柔らかく表現しています。山崎公子さんの『ケセラセラ』は、中心の女性と周りの空間の現代的な色彩表現が評価されました。【訪れた人】「自信