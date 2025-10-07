天井が抜けて雨漏りが深刻な栄養指導室＝２５日、三浦市老人福祉保健センター神奈川県三浦市の西海岸沿いに建つ市老人福祉保健センター（同市三崎町諸磯）の老朽化が深刻だ。天井の雨漏りが激しく使用禁止になっている部屋のほか、エアコンの不調や使えなくなっているトイレも。市の計画では２０２５年度が中規模修繕を行う最終年度となっているが、財政難から予算確保のめどが立たず放置された状態が続いている。同センターは