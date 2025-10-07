作家で、日本保守党の百田尚樹代表が７日、国会内で会見し、挑戦していた「Ｍ−１グランプリ２０２５」の２回戦敗退を報告した。百田氏は豆谷和男氏とコンビ「代表と秘書」を結成し、Ｍ−１にエントリーし、１回戦を突破。前日に行われた２回戦では満足のいかない内容だったようで、落選していた。有本香事務総長から「古いしゃべくり漫才はあんまりウケなかった？」と尋ねられたが、百田氏は「わかりません。私の力不足、練