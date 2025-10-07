阪神は７日、ジェレミー・ビーズリー投手とグラント・ハートウィグ投手が帰国したと発表した。ともに、１５日から始まるＣＳ最終ステージ（甲子園）の戦力構想から外れた。来日３年目のビーズリーは先発ローテの一角として期待されたが、８登板（６先発）で１勝３敗、防御率４・６０にとどまった。球団を通じて「今シーズンもたくさんのご声援ありがとうございました！タイガースでは素晴らしい経験をしました。球団関係者、