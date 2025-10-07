モデルの蛯原友里さん（46）が2025年10月3日、自身のインスタグラムを更新。46歳の誕生日を報告するとともに、夫でRIP SLYMEのILMARIさん（50）との家族写真を披露した。「改めて幸せに感じています」蛯原さんは、「今年もまたひとつ歳を重ねることができました」と46歳の誕生日を報告。「年齢を重ねるたびに、自分の成長を見つめ直す気持ちと深まる感謝の思いが溢れてきます」とつづり、「いくつになっても学びや成長の機会に恵ま