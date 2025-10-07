ノーベル生理学・医学賞の受賞が決定した大阪大学の坂口志文特任教授(74)。研究の出発点となった愛知県では、妻・教子さんとの出会いなど深いゆかりがありました。 ■京大大学院を中退して愛知へ…「その時の決断が現在に」 滋賀県長浜市出身の坂口さんは、1977年に京都大学医学部から京大の大学院へと進みますが、中退して選んだ道が「愛知県がんセンター」でした。退路を断って無給で研究を続けたとい