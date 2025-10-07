7日の大分県内は最高気温が30℃を超えた地点もあり日差しを感じる1日となりました。 そうした中でも県内では秋の花が見ごろを迎えるなど徐々に秋の気配を感じられるようになってきました。 くじゅう花公園 雄大な、くじゅう連山が臨める竹田市のくじゅう花公園です。 いま、黄色と赤色などのケイトウが見ごろを迎えています。園内で最大となるおよそ7000平方メートルの花畑には2024年の倍以上となる7万株