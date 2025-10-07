将来的に台風を人の力で“制御”することを目指す国家プロジェクト。その実現に向け7日、航空機による観測が始まりました。台風22号は今後、さらに発達しながら北上し、9日には伊豆諸島に接近する見通しです。こうした中、台風の中心に向かう航空機に研究チームが乗り込みました。横浜国立大学筆保弘徳教授「航空機観測をして台風の実態を知る」「台風や豪雨を人間の力で勢力を落とせるかどうかを調べる目的になります」これは20