秋晴れのもと射水市できょう、園児たちが地元の人と一緒にサツマイモの収穫を体験しました。射水市の森農園でサツマイモの収穫体験をしたのは、小杉東部保育園の園児たちです。地域の振興会が戸破地域の活性化や、園児に楽しんでもらうために15年以上にわたって続けています。今年5月、自分たちで苗を植え大きく育ったサツマイモを地域の人と収穫すると、園児たちは歓声を上げていました。「はい、2個とりました」「大きいのとれて