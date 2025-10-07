京大大学院の藤井聡教授が、6日配信のYouTubeチャンネル「楽待チャンネル」に出演し、自民党の高市早苗新総裁（64）による党執行部人事について私見を語った。4日の党総裁選で、結党70年の歴史で初めての女性総裁になった高市氏は、早速執行部人事に着手。副総裁に麻生太郎氏、幹事長に麻生氏の義弟に当たる鈴木俊一氏と、麻生派色の極めて強い人選が進み、7日に正式発表された。SNSには「第2次麻生内閣」と皮肉を込めて評され