大手スーパーが今年初めて、直営の農場でコメの大幅な増産に踏み切りました。きょうから首都圏の店舗で新米を5キロ税抜き3980円で売り始めました。「やっぱり高い、びっくりちゃいました。新米は今しか食べられないから、やっぱり美味しいお米は食べたいですけど（手が出ない）」そんな声に応えて、大手スーパーのイオンは、直営農場で生産した新米を首都圏の一部店舗できょうから順次販売します。「あきたこまち」や「コシヒカリ