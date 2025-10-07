イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘開始から2年となり、パレスチナ自治区ガザでの戦闘中止を求めてデモ行進する人たち＝7日夜、東京・渋谷パレスチナ自治区ガザで、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘開始から2年となった7日、死者が6万人を超え、深刻な被害が続くガザでの戦闘中止を求める集会やデモ行進が各地で開かれた。参加者は「今すぐ停戦を」と訴えた。東京・渋谷では在日パレスチナ人や支援者らが行進し、日本