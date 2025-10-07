思わぬアクシデントが続いたが、急きょ加わった最後の戦士がチームを引き締めた。U-20日本代表に追加招集されたMF布施克真(筑波大)はU-20ワールドカップのグループリーグ初戦と第2節に先発。2連勝に貢献し、首位通過への勢いをつけた。世代屈指の司令塔を欠いた。もともと招集されていたMF中島洋太朗(広島)が出発直前の試合で頭部接触により負傷交代。その後コンディション不良による不参加と、布施の追加招集が発表された。